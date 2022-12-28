В Удмуртии в ИжГТУ создадут военный учебный центр

В Ижевском государственном техническом университете им. М.Т. Калашникова в Удмуртии появится военный учебный центр. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Минобрнауки РФ и Минсельхозу РФ поручено создать такие центры в рамках предусмотренного финансового обеспечения для обучения студентов вузов по программам военной подготовки.

Новые военные учебные центры при государственных университетах создадут в 16 регионах страны.