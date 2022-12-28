ФСБ пресекла контрабанду соколов-кречетов на Ближний Восток

Пограничной службой ФСБ России пресечена попытка организации канала контрабанды краснокнижных соколов-кречетов, сообщает центр общественных связей ФСБ. Птицы предназначались для поставки на Ближний Восток.

Ведомство сообщает, что причастные к совершению преступления – это жители Камчатского края, Москвы, Алтайского края, а также иностранный гражданин.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде особо ценных диких животных (ст. 226.1 УК РФ). Изъятые у злоумышленников птицы осмотрены специалистами и выпущены в естественную среду обитания.

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Анна Егорова