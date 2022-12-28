Глава портового поселка Ванино в Хабаровском крае скончался во время совещания

В поселке Ванино Хабаровского края во вторник во время совещания с местными депутатами внезапно скончался глава муниципалитета Андрей Семенов, сообщил «Ъ» источник в администрации Ванинского района в среду, 28 декабря. Официальной информации от властей региона пока не поступало. Господину Семенову было 56 лет.

Причины смерти пока не известны. Внешних признаков какого-либо недомогания источник не наблюдал. Врио главы поселка пока не назначен.

Андрей Семенов родом из города Свободный (Амурская область). На пост главы муниципального образования был избран в декабре 2021 года местными депутатами. До этого почти четверть века работал в Совгаваньском подразделении «Ростелекома».

Ванино — поселок на берегу Татарского пролива, основанный в 1943 году. С 1958 года имеет статус рабочего поселка. Включает порт Ванино — один из крупнейших на Дальнем Востоке. Имеет выход на БАМ. Население 17 326 человек (по данным 2021 года).

Эрнест Филипповский, Хабаровск