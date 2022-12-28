Пермские правила землепользования и застройки обновят до конца апреля

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал актуализировать Правила землепользования и застройки Перми в срок до конца апреля 2023 года. Такую рекомендацию губернатор дал сегодня на заседании краевого правительства главе регионального минимущества Ларисе Ведерниковой. Как подчеркнул губернатор, после утверждения генплана надо максимально оперативно доработать и городские Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

«Прошу вас соответствующие документы подготовить и согласовать в срок до конца апреля,— обратился Дмитрий Махонин к Ларисе Ведерниковой.— Понимаю, что надо пройти процедуры публичных слушаний. Все это довольно трудоемкая задача, но надо постараться, возможно — даже раньше конца апреля сделать, может до конца первого квартала. Но срок поставим — конец апреля»,— заявил Дмитрий Махонин.

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности края рассказала, что обновленный проект генплана Перми уже прошел все процедуры согласования с властями, предусмотренные законодательством. Документ в том числе обсуждался на отраслевых рабочих группах, прошел публичные слушания. Генплан размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Напомним, действующая редакция генплана Перми была утверждена в 2010 году. Обновленный документ, который разработал Институт территориального планирования, также ориентирован на развитие Перми как компактного города. Однако в новой версии генплана уделяется больше внимания вопросам экологии, безопасности и защиты окружающей среды. Актуализированный генплан направлен на развитие общественного транспорта краевой столицы и на сохранение природных территорий в городе. Предполагается, что реализация мероприятий генплана позволит уменьшить количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов на 25%, а также сократить до 30 минут время в пути от отдаленных районов до центра города.