В Селтинском районе Удмуртии местный житель подозревается в убийстве односельчанина

В деревне Копки Селтинского района задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в нанесении травм, повлекших по неосторожности смерть человека.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, 24 декабря двое мужчин употребляли алкоголь. По данным следствия, в процессе застолья между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил односельчанина ногой. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Возбуждено уголовное дело. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская и иные экспертизы. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и заключения под стражу.