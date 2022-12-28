В метро Петербурга перечислили станции, которые закроют в новогоднюю ночь

Не все станции метрополитена Санкт-Петербурга будут работать в новогоднюю и рождественские ночи. На ночь также прекратят реализацию проездных БСК и активация интернет-платежей, доступны будут жетоны за наличные.

Ночью прекратят пассажиров в некоторых вестибюлях станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Девяткино», «Московская», «Дунайская», «Невский проспект», «Проспект Славы», «Технологический институт», «Достоевская», «Чернышевская» и «Площадь Александра Невского». То есть, часть из этих станций будут закрыты не полностью, лишь некоторые входы.

Напомним, что на улицах тем временем петербуржцам и гостям будут доступны 20 автобусных, шесть троллейбусных и пять трамвайных маршрутов. Наземный транспорт будет двигаться с интервалом в 30 минут.

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