В Челябинске возбудили дело по факту мошенничества при получении земли

Отдел полиции «Северо-Западный» УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело о мошенничестве при получении участка стоимостью 10 млн руб. Расследование контролирует прокуратура города, сообщает надзорное ведомство региона.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2018 году ООО «Росстрой» в льготном порядке, без проведения торгов, получило в собственность участок на улице Братьев Кашириных. Основанием для этого стал расположенный на земле и принадлежавший компании объект недвижимости – одноэтажное металлическое строение, обозначенное как апартаменты гостиничного типа. При этом здание не являлось объектом капитального строительства, а площадь земельного участка переданного «Росстрою» в 22,5 раза превышает площадь строения.

Прокуратура пришла к выводу, что компания получила землю в собственность незаконно, причинив ущерб городу. «Согласно экспертной оценке рыночная стоимость участка на момент заключения договора купли-продажи составила более 10 млн руб.»,– сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).