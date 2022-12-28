На реконструкцию моста в Дюртюлинском районе направят до 549 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 16 января 2023 года выберет подрядчика реконструкции моста через реку Быстрый Танып на дороге «Дюртюли — Нефтекамск» в Дюртюлинском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 549,2 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Работы необходимо выполнить с марта 2023 года до октября 2026 года. Длина участка дороги, где должна быть проведена реконструкция, составляет 657 м, в том числе моста — 125 м. Подрядчик должен провести подготовительные работы, в том числе рубку деревьев, разобрать конструкции существующего моста, затем — построить новый мост и подходы к нему.

Для восстановления ущерба, причиняемого рыбному хозяйству, рекомендуется выпустить в реку Белую, к бассейну которой принадлежит Быстрый Танып, и ее притоки около 33 тыс. штук молодой стерляди.

Майя Иванова

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