Узнав о смерти владельца угнанного им мотоцикла, пензенский подросток присвоил и продал транспортное средство

В Пензенской области двое 15-летних юношей обвиняются в угоне автомобиля и краже. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, вечером 3 мая в одном из сел Пензенского района подростки договорились угнать мотоцикл у односельчанина. Они через чердак проникли в сарай потерпевшего, сломали замок, открыли входную дверь и выкатили на улицу мотоцикл «Минск ММВЗ 3-112». На мотоцикле обвиняемые скрылись с места преступления.

Не вернув мотоцикл, через несколько дней один из подростков узнал, что его владелец скончался, и решил оставить мотоцикл себе. Он поставил его в гараж, а затем продал знакомому. Следствие пришло к выводу, что молодой человек похитил мотоцикл, причинив потерпевшему – родственнику умершего владельца, вступившему в наследство, - ущерб на сумму более 15 тыс. руб.

Дело направлено в суд.

Марина Ковалева