Свердловчанина приговорили к пожизненному заключению за убийство женщины и ее сыновей-близнецов

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима 39-летнего жителя Кировграда Виталия Насртдинова, убившего свою знакомую и ее четырехлетних сыновей-близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Всего мужчине инкриминировали шесть статей.

В прокуратуре региона рассказали, с 2018 года за мужчиной был установлен административный надзор, в том числе с запретом пребывания вне места жительства ночью. Однако ночью 22 сентября 2021 году он находился в квартире своей знакомой, где выпивал. Поссорившись с женщиной, он не менее девяти раз ударил ее в голову и тело, а затем начал душить, из-за чего она потеряла сознание, и осужденный решил, что она умерла.

Тогда мужчина зашел в комнату к детям и нанес одному из них 24 удара ножом, второму — два удара. Близнецы скончались на месте. Увидев, что мать мальчиков жива, он затащил ее в ванну и изнасиловал, а затем нанес восемь ударов ножом и задушил. Из квартиры убитой он похитил украшения и телефон, а затем поджег зажигалкой диван, устроив пожар, ущерб от которого составил 460 тыс. руб.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что ранее уралец был дважды был судим за грабеж, а также за убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из ИК № 47 Каменска-Уральского в 2017 году.

С потерпевшей она познакомился за месяц до преступления. «В то время рабочий проживал со своей сожительницей и тремя детьми. Вскоре сожители поругались, и его благоверная выставила кавалера за дверь. После этого он позвонил своей знакомой, а та, в свою очередь, помогла ему снять квартиру рядом со своим домом. В день трагедии подозреваемый пришёл в гости к новой знакомой со сладкими гостинцами для ее детей и со спиртным для добродушной хозяйки. Весь вечер они обильно злоупотребляли и даже танцевали, а когда перебрали, то гость потерял контроль над поведением», — отметил полковник Горелых. На следующий день мужчина пришел на работу.

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