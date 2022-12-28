В Петербурге вырастет стоимость эвакуации машины в 2023 году

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил на 2023 год ставки на хранение и перемещение машин по городу, задержанных за нарушение ПДД.

Так, с 1 января эвакуация подорожает на 8,2%. При этом хранение машин на штрафстоянке также обойдется дороже на 8,2–8,6%, в зависимости от категории транспортного средства. Уровень прироста не превысит фактические темпы инфляции в 2022 году.

Так, минимальная стоимость эвакуации машин категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 достигнет 3 251 руб., в то время как в настоящее время – 3 004 руб. Час хранения на штрафстоянке обойдется в 63 руб. против текущих 58 руб.

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