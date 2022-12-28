Создан совет при главе Башкирии по развитию культуры и искусства

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился создать совет при главе республики по вопросам развития культуры и искусства. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Председателем совета стал сам господин Хабиров, его заместителем – первый замруководителя администрации главы по внутренней политике Урал Кильсенбаев, секретарем совета назначена министр культуры Башкирии Амина Шафикова. В состав совета вошли, в частности, художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков, гендиректор театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов, главред журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина, директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев, певец Радик Юльякшин, министр образования и науки республики Айбулат Хажин, руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, руководители и артисты театров, музыканты, композиторы. Также по согласованию в состав предложено включить директора ООО «Муха» Артура Абдрахманова, художника Расиха Ахметвалиева, карикатуриста Камиля Бузыкаева, худрука и главного дирижера Национального филармонического оркестра РФ и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова и других.

Влада Шипилова

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