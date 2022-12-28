В Челябинской области почти вдвое снизилось число недостроенных проблемных домов

С начала года в Челябинской области количество недостроенных проблемных жилых домов снизилось на 45,8%, или на 27 единиц. При этом восстановили права 1 тыс. дольщиков. По сведениям на 11 декабря, в регионе остаются 32 проблемных дома, сообщает областная контрольно-счетная палата (КСП).

В целом по Уральскому федеральному округу с начала года число проблемных объектов снизилось на 59,4%, с 138 до 56 единиц. Сейчас в УрФО с привлечением средств дольщиков строится 603 дома, из них 194 – в Челябинской области