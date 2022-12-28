РБК: «Единая Россия» попросила депутатов не хвастаться роскошью в соцсетях

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, сообщает РБК со ссылкой на документ. В частности, партия советует не писать посты в соцсетях «в неадекватном состоянии» и не публиковать фотографии предметов роскоши и экзотических путешествий. В партии пока официально не комментировали этот кодекс.

Всего в кодексе 11 пунктов. В их числе:

не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом;

соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии;

не торопиться с реакцией в личных соцсетях и комментариях для СМИ;

категорически не рекомендовано комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа, также комментарии не должны противоречить позиции государства;

желательно не комментировать специальные профильные вопросы без консультаций с экспертами и партнерами;

категорически нельзя писать в соцсетях в неадекватном физическом и психическом состоянии;

не использовать обсценную лексику и жаргонизмы;

контролировать свои эмоции и реакции, особенно в соцсетях;

не выкладывать в соцсетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны (все, что может сформировать о депутатах представление как о привилегированном классе);

в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий, принести личные извинения и объясниться;

помнить, что «мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии».

Лаура Кеффер