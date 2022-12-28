Проект реставрации могил Даниловского кладбища в Ставрополе подготовят в 2023 году

В Ставрополе проектную документацию по ремонтным работам на территории Даниловского кладбища планируют разработать в 2023 году, информирует пресс-служба администрации краевой столицы.

Как отметил градоначальник Ставрополя Иван Ульченко, реставрация старейшего некрополя города пройдет в рамках развития культурной среды и воспитания молодежи.

«В следующем году в городском бюджете предусмотрели более миллиона рублей на разработку проекта для реставрации могил на нашем Даниловском кладбище – объекте культурного наследия регионального значения», — сказал Иван Ульченко.

Ремонтные работы проведут на территории захоронений почетного горожанина Германа Лопатина, партизана Геннадия Голенева, а также на братской могиле солдат, оборонявших город в 1943 году.

Отмечается, что городские власти следят за состоянием кладбища и регулярно проводят мероприятия по уборке территории. В 2022 году в акциях по благоустройству участвовали более 2 тыс. горожан. Было убрано около 50 т мусора, восстановлено шесть ветеранских захоронений.

«Мы уделяем отдельное внимание Даниловскому кладбищу. Ведь за два века здесь нашли упокоения многие поколения ставропольцев, внесших свой вклад в развитие родного города и региона», — пояснил мэр Ставрополя.

Анастасия Назарова