Коронавирус за сутки подтвердился у 73 саратовцев

В Саратовской области зарегистрировано 73 новых случая COVID-19, пневмонией сопровождаются четыре из них, остальные – с признаками ОРВИ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составило 301808, выздоровели 295196 человек, в том числе за сутки — 98 пациентов.

Наибольший суточный прирост случаев зафиксирован в Саратове (33) и Вольском районе (16). На других территориях выявлено шесть и менее заболевших.

Среди новых пациентов четверо детей и подростков до 17 лет и 24 взрослых 65 лет и старше.

Марина Ковалева