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В районах Удмуртии открылись три новых кинозала

В Дебесском, Селтинском и Юкаменском районах Удмуртии открылись новые кинозалы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, модернизация кинотеатров проводилась за счет средств Фонда кино, который выдавал грантовую поддержку по результатам конкурсного отбора.

Каждый из трех районов получил по 9 млн руб. на ремонт помещений, закупку цифрового оборудования, акустических систем, современных киноэкранов и удобных кресел. Обязательным условием для переоборудования кинозалов является показ российских фильмов не менее 50% от общего объема киносеансов и не менее 50 дней кинопоказов в квартал. Данная информация будет фиксироваться в единой федеральной автоматизированной системе.

«Поход в кино — настоящее событие для жителей района, мероприятие, на которое собираются всей семьей. Благодаря нацпроекту “Культура” в Удмуртии открыто уже 17 кинозалов. Это помогает повысить доступность произведений современного киноискусства для населения»,— отметил министр культуры республики Владимир Соловьев.

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