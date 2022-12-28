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Коммерсантъ FM
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В Казахстан за год релоцирована 21 иностранная компания

В 2022 году 21 зарубежная компания провела релокацию бизнеса в Казахстан, сообщила пресс-служба правительства страны. Там добавили, что 13 компаний прорабатывают такую возможность, а еще с 28 «идет активный переговорный процесс» по этому вопросу.

В частности, американская компания Honeywell запустила производство газоанализаторов в Атырау и шкафов в Алматы. Кроме того, Ural Motorcycles локализовала в Петропавловске производство мотоциклов тяжелого класса, а британская Weir Minerals открыла в Алматы производственный центр.

В августе власти Казахстана говорили, что ведут работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России. В октябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 56 международных компаний переместились из России в Казахстан. Он призвал создать условия для релокации компаний из других стран.

Лаура Кеффер

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