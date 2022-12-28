В новогоднюю ночь Москву ожидает оттепель

С запада к границам России направляется циклон, который принесет потепление, сообщил центр погоды «Фобос». По его данным, в Москве до конца года будут идти осадки, а оттепель продержится как минимум до конца недели. В ночь 31 декабря в городе ожидается мокрый снег и около 0°С. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь также прогнозируется слабая оттепель, а 1 января воздух прогреется до 4°С.

По прогнозу Гидрометцентра сегодня, 28 декабря, в столице будет 0...–2°С (в Подмосковье 0...–5°С), облачно, временами снег и снежные заносы, гололедица. 29 декабря в Москве и по области температура прогнозируется на том же уровне, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег.

Лаура Кеффер