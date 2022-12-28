На Крымском мосту перед праздниками увеличат число сотрудников и пунктов досмотра

29-31 декабря на Крымском мосту со стороны Краснодарского края увеличат штат сотрудников и количество пунктов досмотра. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

Решение связано с возможным увеличением трафика в новогодние праздники. За счет принятых мер власти Крыма планируют увеличить скорость прохождения необходимых для каждого автомобиля досмотровых мероприятий. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко также предложил информировать туристов и жителей региона о более комфортном прохождении досмотровых мероприятий через СМИ, радио и интернет.

Сейчас через Крымский мост могут проезжать только легковые автомобили и автобусы. Движение грузовиков осуществляется через альтернативный наземный маршрут или паромную переправу.

Татьяна Ручкина

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