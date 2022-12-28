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Александр Беляев из ХК «Ижсталь» в Удмуртии стал «лучшим нападающим»

Форвард хоккейного клуба «Ижсталь» Александр Беляев победил в номинации «лучший нападающий» по итогам 16 игровой недели сезона 2022/23. На прошедшей неделе он сыграл в трех матчах и набрал семь очков. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь» в Удмуртии.

Лауреатов 16 игровой недели текущего сезона на основании результатов и аналитики экспертов называет комиссия по определению лучших хоккеистов «PARI ВХЛ — Кубка Шелкового пути». Так, в номинации «лучший вратарь» победил голкипер ХК «Тамбов» Георгий Кузнецов. «Лучшим защитником» стал Дмитрий Цыганов из АКМ, а «лучшим новичком» признан нападающий АКМ Глеб Петров.

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