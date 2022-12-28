Директор лицея в Екатеринбурге, где произошел ЛГБТ-скандал, подала на увольнение

Директор лицея №12 Екатеринбурга Любовь Кулева написала заявление об увольнении. В беседе с 66.ru 74-летняя женщина заявила, что работает в сфере образования более 50 лет и уже давно собиралась уйти на пенсию. «Ъ-Урал» обратился в департамент образования города с просьбой прокомментировать информацию об уходе госпожи Кулевой с должности.

Напомним, в мае в лицее прошел школьный конкурс «Танцевальная галактика», где во время танца трое подростков сняли с себя футболки, после чего к ним подбежали другие молодые люди, и все исполнили парные движения. Видео с выступления получило широкий общественный резонанс. Одной из первых на танец лицеистов обратила внимание уральская команда Владимира Соловьева, телеведущий раскритиковал его, назвал «вульгарным выступлением с ЛГБТ-душком».

Позже департамент образования провел проверку в лицее и сделал выговор заместителю директора Лилии Ардашевой. В июне женщину оштрафовали на на 40 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Спустя месяц она уволилась из лицея.

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