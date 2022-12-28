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Коммерсантъ FM
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Володин отправится с визитом в Тегеран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в скором времени посетит Тегеран. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью парламента Исламской Республики Махмуд Садекиян. Подробности визита пока не приводятся.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена»,— заявил господин Садекиян (цитата по «РИА Новости»).

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что господин Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси. Чтобы подготовить их встречу, Иран посетил лидер партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Дарья Эрозбек

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