Власти обсудят возможность переноса мобильных номеров между регионами

Научно-исследовательский институт радио (НИИР) направил в Минэкономики заявку на организацию экспериментального правового режима (ЭПР) по переносу номеров телефонов между регионами. В рамках ЭПР планируется создание пилотной зоны с двумя операторами связи — «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком». Против этой идеи выступил «МегаФон».

Об инициативе сообщили РБК представители НИИРа и «Тинькофф Мобайла». Речь идет о действующем в России с 2013 года принципе MNP (mobile number portability) — возможности переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением своего номера. Этот принцип действует между операторами, работающими в одном и том же регионе.

По словам гендиректора НИИРа Олега Иванова, цель эксперимента — обеспечить перенос номеров в пределах всей России. Там признали, что внедрение MNP между регионами «может привести к увеличению себестоимости вызова на перенесенный номер на несколько копеек за минуту, а также тарифов для абонентов».

Представитель «МегаФона» заявил, что в компании не поддерживают инициативу, потому что она «может повлечь рост мошеннических звонков и негативно повлиять на стоимость тарификации для абонентов при междугородных и межоператорских звонках». В «Ростелекоме» сказали, что предложение «требует четкой проработки в части изменения правил работы с номерной емкостью регионов и технических настроек».

Источник РБК еще в одном операторе «большой четверки» утверждает, что внедрение MNP между регионами потребует существенной модернизации сетей фиксированной связи. Еще один собеседник РБК на рынке сказал, что реализация инициативы может потребовать доработки систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

При этом другой собеседник РБК уверяет, что участники эксперимента запрашивали позицию ФСБ, и ведомство заявило, что дополнительного оборудования СОРМ не потребуется. Однако ФСБ отметила, что минимальный срок для переноса номера между регионами должен составлять не менее 15 дней. Сейчас внутри региона можно перенести номер минимум за восемь дней, но НИИР намерен сократить этот срок до одного дня.

Лаура Кеффер