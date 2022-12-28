УФАС уличило две челябинские компании в сговоре на торгах на поставку лекарств

Челябинское УФАС выявило сговор на торгах на поставку лекарственных средств, в которых участвовали три компании из Челябинской области. В действиях организаций усматриваются признаки нарушения закона о конкуренции, отмечают в ведомстве. Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 13 января.

Торги на поставку лекарств проводились различными заказчиками на территории России в 2019–2021 годы. В них участвовали две компании из Челябинска — «Рифарм М» и «Портер», одна из Сосновского района Челябинской области — «Фармсклад», и одна из Уфы — «А-Фарм».

По предварительным сведениям, организации применяли на торгах антиконкурентные модели поведения: ротация победителей, создание мнимой конкуренции при постоянной победе одного и того же участника, заключение контракта с единственным участником на потенциально высококонкурентных торгах. Это приводило к минимальному снижению цены контрактов — всего до 1%. При этом компании использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений.