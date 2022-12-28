Госпакет акций типографии «Советская Сибирь» внесут в уставный капитал АО «Российские газеты»

Правительство РФ внесет 100% акций девяти издательско-типографских комплексов в уставный капитал АО «Российские газеты». В их числе акции новосибирского АО «Советская Сибирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Решение о передаче акций содержится в указе президента РФ Владимира Путина, датированном 26 декабря. Согласно документу, внесение пакетов акций произойдет «в порядке оплаты размещаемых акционерным обществом «Российские газеты» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала».

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в мае этого года госпакет акций «Советской Сибири» был исключен из плана приватизации на 2022-2024 годы. 100% акций были выставлены на торги в марте 2021 года за 1,2 млрд руб. Само АО «Российские газеты» было исключено из плана приватизации в 2021 году.

Президентский указ от 26 декабря 2022 года означает, что типографские активы, находящиеся под управлением АО «Российские газеты», не будут приватизироваться по отдельности. Уставный капитал АО «Советская Сибирь» превышает 177 млн руб. По итогам 2021 года компания получила чистую прибыль в размере 115,5 млн руб.

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Валерий Лавский