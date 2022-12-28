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В городах Удмуртии за полтора года установили 162 современных лифта

В Удмуртии установили и запустили в эксплуатацию 162 современных лифта в 61 жилом доме. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, 93 лифта заменили в 25 домах Глазова, 68 лифтов в 35 домах Ижевска, один лифт появился в Воткинске.

«График выполнения работ был составлен сразу после подписания контракта и рассчитан до августа 2022 года. Однако во время его исполнения мы столкнулись с объективными трудностями. Это и удорожание комплектующих, и введение санкций, когда подрядной организации пришлось изменять логистику доставки необходимых деталей или искать варианты импортозамещения. Изменение экономической и геополитической ситуации внесло свои коррективы в сроки выполнения работ. Их завершение с августа было перенесено на декабрь 2022 года. Теперь уже можно сказать, что мы все преодолели и выполнили обязательства»,— прокомментировала директор Фонда капитального ремонта Удмуртии Диана Новомейская.

В планах у Фонда капитального ремонта республики заменить до 2025 года устаревшее лифтовое оборудование в домах, накапливающих средства на капремонт на общем счете. Всего с 2017 года Фондом было заменено 404 лифта.

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