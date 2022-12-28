Проезд в электричках на Дону подорожает с января 2023 года

Тарифы на проезд в электропоездах Ростовской области повысятся с 1 января 2023 года до 21 руб. за каждые 10 км, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Новая цена будет применяться на всех путях, обслуживаемых перевозчиком, за исключением электричек Ростовской агломерации. Стоимость проезда между станциями Рабочий Городок, Проспект Октября, Микояна, Ростов-Товарный, Сельмаш, Орджоникидзе, Развилка, Красный Аксай, Кизитеринка, а также Темерник, 1337 км, Ростов-Западный, 1330 км, Каратаево Сады, Левенцовская, Первомайская, Гниловская, Ростов-Берег останется прежней – 26 руб.

До нынешнего повышения стоимости проездной тариф в донских электричках составлял 18,5 руб. за 10 км пути.

Анастасия Назарова