В Челябинской области поезд насмерть сбил человека

Следственные органы проводят проверку по факту смертельного наезда поезда на жительницу Челябинской области. Трагический инцидент произошел на станции Чернявская в Красноармейском районе, сообщает Центральное межрегиональное управление Следственного комитета РФ на транспорте.

По предварительным данным, 25 декабря около 14:30 часов поезд сбил женщину, которая шла в габарите пути. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако предотвратить наезд не удалось.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.