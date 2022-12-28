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В Челябинской области поезд насмерть сбил человека

Следственные органы проводят проверку по факту смертельного наезда поезда на жительницу Челябинской области. Трагический инцидент произошел на станции Чернявская в Красноармейском районе, сообщает Центральное межрегиональное управление Следственного комитета РФ на транспорте.

По предварительным данным, 25 декабря около 14:30 часов поезд сбил женщину, которая шла в габарите пути. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако предотвратить наезд не удалось.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

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