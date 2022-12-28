В Новороссийске упавший с полуприцепа контейнер раздавил легковушку

В Новороссийске груженный контейнер сорвался с полуприцепа и упал на легковой автомобиль. Об этом сообщил начальник муниципальной «Службы спасения» города Алексей Одеров в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 27 декабря на улице Робеспьера. Приехавшие на помощь спасатели при помощи гидравлического инструмента произвели деблокировку водителя легкового автомобиля и передали его медикам.

В связи с этим Алексей Одеров напомнил водителям большегрузов о необходимости проверять крепления контейнера к полуприцепу.

Татьяна Ручкина

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