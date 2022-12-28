Поликлинику на ул. Ленина в Перми достроит дочерняя структура КРПК

Новым подрядчиком по достройке здания новой поликлиники на ул. Ленина, 16, в Перми стало ООО «Специализированный застройщик "Дом.59"». Компания является дочерней структурой Корпорации развития Пермского края. Об этом сообщает портал 59.ru.

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Договор о строительстве поликлиники был заключен в январе 2019 года, сдать объект требовалось до конца июня 2022 года. Подрядчиком строительства выступало ООО «Спецстрой». В декабре 2021 года краевой минстрой сообщал, что строительство поликлиники выполнено на 80%. В здании были возведены стены и перекрытия, ведется монтаж системы вентиляции, слаботочных сетей и прочих элементов системы электроснабжения. Однако в сентябре 2022 года контракт с ООО «Спецстрой» был расторгнут по соглашению сторон. Бывшему подрядчику выплатили часть стоимости работ — 223,3 млн руб. (общая сумма контракта составляла 523,5 млн руб.).

По условиям контракта с новым подрядчиком, сдать объект планируется в марте 2023 года. Всего в новом здании медицинскую помощь смогут получать 32 тыс. жителей Ленинского района, поликлиника рассчитана на прием 400 человек в смену. В здании расположится дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, а также отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики. Кроме того, в медучреждении будет круглосуточно работать первый в районе травмпункт.