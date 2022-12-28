Тарифы на проезд в томском транспорте заморозили на январь

Власти Томска не смогли принять решение о размере новых тарифов на проезд в общественном транспорте до конца 2022 года. В результате, в январе тарифы останутся на прежнем уровне.

По данным пресс-службы томской мэрии, изменение стоимости проезда произойдет в феврале. «Мы не сможем заморозить стоимость проезда, потому что уже сейчас из-за экономической ситуации сильно выросли затраты перевозчиков и отток водителей. Что в конечном итоге влияет на соблюдение графиков движения и транспортную безопасность томичей. Но несомненно сделаем все, чтобы найти баланс между интересами горожан-пассажиров и перевозчиков»,– привела пресс-служба комментарий и. о. мэра Томска Михаила Ратнера.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в Томске перевозчики предложили с начала 2023 года поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 28 руб. днем (сейчас 24 руб.) и 35 руб. после 21:00 (сейчас 30 руб.).

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Валерий Лавский