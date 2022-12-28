Тренер «молодежного» «Амкара» возглавил петербургское «Динамо»

Дмитрий Белоруков возглавил футбольный клуб «Динамо» Санкт-Петербург. О назначении сообщает пресс-служба «Амкара». Это первая должность главного тренера в профессиональном клубе для специалиста. С ноября прошлого года Белоруков возглавлял дубль «Амкара», а ранее помогал Рустему Хузину в тренерском штабе основы пермяков.

Новый клуб Белорукова идет на восьмом месте в группе Второй лиги, у динамовцев 23 очка после 20 сыгранных матчей.

Дмитрий Белоруков долгое время выступал за «Амкар» как игрок с 2005 по 2018 год, был капитаном команды, хотя родился и получил футбольное образование на берегах Невы.