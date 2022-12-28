ТГРК поставит жителям Тувы в 2023 году 230 тыс. тонн угля по фиксированной цене

В 2023 году ООО «Тувинская горнорудная компания» (ТГРК) поставит населению республики около 230 тыс. тонн угля. Об этом говорится в соглашении, подписанном компанией с властями региона.

Согласно сообщению пресс-службы тувинского правительства, в соглашении содержится перечень топливных складов, которые будут реализовывать уголь населению по льготной цене. С 1 января 2023 года она составит 2,6 тыс. руб. за тонну. Новое соглашение будет действовать до конца 2023 года.

ТГРК входит в En+ Group. Компания добывает уголь в Кызылском и Дзун-Хемчикском районах Республики Тыва.

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Валерий Лавский