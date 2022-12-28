Херсонские власти: Рига выдала Киеву работавшую с РФ чиновницу, она приговорена к 15 годам колонии

Латвия выдала Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсонской области, которая эвакуировалась из неподконтрольной РФ части региона, сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. По его словам, женщина некоторое время жила в России, но собиралась посетить дочь в Латвии. На Украине она «в срочном порядке» приговорена на 15 лет лишения свободы.

«Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину»,— сказал господин Барбашов «РИА Новости».

Российские военные не контролируют Снигиревский район (был включен в состав РФ вместе с Херсонской областью, ранее входил в Николаевскую область Украины). Господин Барбашов рассказывал, что после занятия территории Украиной в районе были арестованы два сотрудника местной администрации.

Россия взяла Херсонскую область под контроль в первые дни военной операции на Украине. В конце сентября регион вместе с Донецкой, Луганской народными республиками и Запорожской областью был включен в состав РФ. В октябре с правобережной части региона проводилась эвакуация жителей, а в ноябре эту часть области покинули российские военные.

Леонид Уварчев