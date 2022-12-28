В бюджет солярку не залили

Прокурора Тереньгульского района Ульяновской области просят провести проверку по факту подачи ложной информации о принятии бюджета Ясашноташлинского сельского поселения. Заявление прокурору направила глава поселения, сообщая, что бюджет депутаты поселения отказались принимать, пока не будет решен вопрос дополнительных средств на ГСМ для обеспечения опашки села в летний период, но представитель районной администрации уговорила часть депутатов проголосовать за бюджет, несмотря на отсутствие кворума. Глава администрации района заявляет, что ранее о своих требованиях по бюджету поселения ему депутаты не сообщали, и заметил, что все равно свободных средств на помощь селу у района нет. В администрации губернатора готовы разруливать проблему в ручном режиме, но считают, что муниципальным органам власти пора научиться договариваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава Ясашноташлинского сельского поселения Наталья Герасимова сообщила «Ъ», что в среду передаст прокурору района заявление с просьбой провести проверку законности действий первого заместителя главы района Натальи Навозновой, «представившей в районную администрацию фальшивый документ» о принятии советом депутатов Ясашной Ташлы бюджета поселения на 2023 год.

Как пояснила «Ъ» госпожа Герасимова, бюджет поселения на 2023 год в первом чтении (по доходной части бюджета) был принят около месяца назад с замечаниями, но во втором, окончательном чтении депутаты отказывались принимать документ, мотивируя это тем, что администрация района не учла отказ поселения от передачи им полномочий по обслуживанию кладбища и по контейнерным площадкам сбора ТКО (депутаты считают, что предложенное районом финансирование этих полномочий — 150 тыс. руб.— не обеспечивает покрытие требуемых затрат), кроме того, район не выделил средства на ГСМ, требуемые для противопожарной летней опашки поселка. «Цена вопроса — всего-то 200 тыс. руб., но для нас это жизненно важный вопрос, в противном случае нас все равно пожарные оштрафуют и заставят делать опашку, а откуда брать на это деньги, неизвестно, разве что только из личных средств депутатов»,— сказала Наталья Герасимова. По ее словам, непринятием бюджета они хотели обратить внимание районной власти на финансовые проблемы поселения, «у которого доходная часть бюджета этого года и так уменьшилась на 800 тыс. руб. из-за расформирования воинской части и прекращения деятельности одного из предприятий». «Всегда была эта строчка — „ГСМ”, а тут они ее взяли да убрали. Как будем работать, не знаю»,— отметила глава поселения. Она также рассказала, что в минувшую пятницу в Ясашную Ташлу прибыла первый заместитель главы района Наталья Навознова и «лично провела заседание совета по принятию бюджета». «Меня там не было, еще некоторых депутатов не было, всего собралось пять человек, мой заместитель отказался проводить собрание в связи с отсутствием кворума, потому что, согласно уставу, для принятия бюджета у нас требуется две трети голосов, то есть должно быть шесть человек. Тогда она сама провела заседание. Проголосовали под ее давлением, зарегистрировали решение. Но это решение нелегитимное, и я его подписывать не буду — это был не совет, а балаган»,— пояснила госпожа Герасимова, заметив, что теперь, вероятно, районная администрация уже отчиталась перед регионом о принятии бюджетов всеми поселениями. Наталья Герасимова также сказала «Ъ», что намерена передать информацию о сложившейся ситуации в администрацию губернатора, а также сообщить о ней в среду на заседании совета районных депутатов, «как раз в среду они намерены обсуждать повышения коэффициентов для увеличения зарплаты чиновникам».

Это уже второй случай, когда ясашноташлинский совет отказывается принимать бюджет на следующий год из-за несогласия с позицией районной власти. В декабре 2020 года вместе с Красноборским сельским поселением того же района ясашноташлинцы отказывались принимать бюджет, указывая на проблемы недофинансирования, после чего губернатор (в то время) Сергей Морозов заявил, что «депутаты заигрались в политику» и поручил «надавить» на них через прокуратуру. Год назад принимать бюджет отказались депутаты Красноборского сельского поселения, но тогда губернатор Алексей Русских признал претензии депутатов обоснованными.

Глава администрации Тереньгульского района Григорий Шерстнев сказал «Ъ», что считает пятничное решение ясашноташлинского совета легитимным, отметив, что, как ему доложили, «заседание вел заместитель председателя совета, он внес собственноручно решение в журнал регистрации». Будут ли учтены требования ясашноташлинцев, по словам господина Шерстнева, неизвестно. «До них доведены все расходные обязательства в соответствии с нормативами. Ранее свои требования по ГСМ они нигде не обозначали»,— сказал глава райадминистрации, заметив, что лишних средств нет, и дополнительные средства на ГСМ «можно будет выделить, если районные депутаты согласятся, например, взять средства от льготного питания детей». Господин Шерстнев пообещал обсудить претензии депутатов в среду на заседании райсовета.

Курирующий внутреннюю политику заместитель губернатора Ульяновской области Александр Коробко в беседе с «Ъ» заметил, что подобная проблема отношений с районной властью «уже была в Красноборском сельском поселении». «Мы тогда вмешивались, и определенные подвижки после этого были. Думаю, по такому же сценарию будет решать и эту проблему, что ж теперь делать. Будем смотреть, как сделать, чтобы поселение могло выполнять свои полномочия. Я считаю, здесь не может быть однозначного ответа, кто прав, а кто виноват. Здесь главное — чтобы был диалог между районной властью и поселением. С этого районной власти и надо было начинать, но, видимо, там есть какие-то внутренние конфликтные противоречия. И для того мы и созданы, чтобы эти конфликты снимать»,— заметил вице-губернатор.

Сергей Титов, Ульяновск