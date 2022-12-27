При пожаре в подвале жилого дома в Тихорецке эвакуировали 20 человек

В Тихорецке при пожаре в подвале двухэтажного жилого дома эвакуировали 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Данных о пострадавших не сообщается. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 17:15. По прибытию первых пожарных бригад было установлено, что площадь пожара составляет 10 кв.м. В 17:42 огонь был локализован на площади 30 кв.м. Полную ликвидацию пожара провели в 17:55.

К тушению возгорания подключили 45 человек и 12 единиц техники.

Анастасия Донскова

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