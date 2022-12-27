Васильевский стекольный завод в Татарстане выставили на торги с понижением цены

Имущество российского производителя термостойкой посуды из боросиликатного стекла АО «Васильевский стекольный завод» (пгт Васильево в 40 км от Казани) выставили на торги посредством публичного предложения по начальной цене 209 млн руб.

Об этом сообщил Российский аукционный дом.

Активы продаются в рамках конкурсного производства, которое было открыто в отношении разорившегося завода. Имущество находится в залоге у Агентства по страхованию вкладов (ГК АСВ).

Предполагается, что стоимость имущества будет постепенно снижаться и к 13 марта 2023 года достигнет минимального уровня 115,2 млн руб.

В состав лота входит комплекс из 21 производственно-складских зданий общей площадью 27,9 тыс. кв.м, 11 земельных участков общей площадью 14,6 га, производственное оборудование). В настоящее время завод не функционирует.

В августе предприятие пытались продать за 287 млн руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"