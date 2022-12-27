Суд обязал застройщиков возместить затраты на восстановление «Доходного дома Яхимовича»

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск ГАУК «Научно-производственный центр по Саратовской области» к застройщикам, которые не предприняли мер к сохранению здания-памятника. Об этом сообщает комитет культурного наследия региона.

В деле речь идет о строительстве нескольких блок-секций здания по улице Советская, 9/30, которое находится рядом с объектом культурного наследия «Доходный дом В.А.Яхимовича» (ул. Советская, 3/5).

Истец указал, что ответчики проигнорировали свои обязательства при сносе старого здания, не приняли меры по полному мониторингу состояния памятника при новом строительстве и своевременно не разработали необходимые документы. В связи с чем ОКН был нанесен ущерб.

Суд назначил судебную экспертизу, которая подтвердила позицию «НПЦ». По мнению экспертов, повреждения памятника стали следствием отсутствия корректировки проекта после увеличения строительных объемов и документации по сохранению ОКН, отсутствия мероприятий по восстановлению работоспособности конструкций памятника, а также строительства на недопустимо близком расстоянии от него.

Суд решил взыскать с застройщиков для возмещения причиненного ОКН ущерба 70,43 млн руб. Денежные средства планируют направить на восстановление ОКН.

Марина Ковалева