ФСБ предостерегла жителя Петербурга за сотрудничество с Украиной

Региональное управление ФСБ по Санкт-Петербургу вынесло предостережению горожанину, который намеревался совершить уголовное преступление, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецслужбе удалось выяснить, что житель города могу планировать содействие украинским властям. В УК РФ за это предусмотрена статья 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Заподозренному гражданину в некоей помощи Украине предъявили предостережение. Его имя не раскрывается, ровно как и детали информационного характера, которые он якобы планировал передать.

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