«Пантикапей» подготовил съезд

Для проекта города-спутника «Евроград», который на бумаге существует уже около 20 лет, но пока так и не сдал ни одного объекта, на этой неделе был построен съезд с кольцевой автодороги (КАД). Больше 2,5 км дороги стоимостью 2 млрд рублей проложили меньше чем за год при финансовой поддержке девелопера «Еврограда» — инвестиционной корпорации «Пантикапей» и заемных средств от компании «ИнфраВЭБ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия нового съезда с Кольцевой автомобильной (КАД) во Всеволожском районе около деревни Порошкино

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Церемония открытия нового съезда с Кольцевой автомобильной (КАД) во Всеволожском районе около деревни Порошкино

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Открытие более 2,5 км дороги прошло с участием руководителей компании «Пантикапей», муниципальных властей поселка Бугры и представителей православной церкви, которые отслужили молебен перед торжественным перерезанием красной ленточки. Как отметили все выступающие, открытие съезда — важный момент на этапе начала строительства жилых и промышленных объектов «Еврограда».

Проект «Еврограда» на территории общей площадью 700 га был анонсирован еще в начале 2000-х. Дмитрий Яковенко, председатель совета директоров инвестиционной корпорации «Пантикапей», тогда обещал, что первая очередь проекта будет реализована уже к концу 2007 года. Завершить строительство жилых комплексов, социальный и индустриальных объектов планировали к 2030 году, а общая сумма вложений оценивалась в 120 млрд рублей. Сейчас, по словам господина Яковенко, объем инвестиций с учетом инфляции составляет 180 млрд, а проект финансируется частными компаниями.

В конце 2021 года «Пантикапей» продал 17,3 га земли (сейчас компании принадлежат около 30 га земли. — «Ъ-СПб»), которая находилась в ее собственности, девелоперу Seven Suns Development. Компания планирует возвести здесь более 300 тыс. кв. м жилья. Начало строительство запланировано на середину следующего года, а на полное освоение земельных участков понадобится около четырех лет. Согласно концепции Seven Suns, будет возведено 17 домов и два детских сада. Всего на территории «Еврограда» появится 684 тыс. кв. м жилья на площади около 100 га. Остальная площадь города-спутника будет отдана под промышленные объекты, социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру.

На данный момент в создание коммуникаций и инфраструктуры вложено более 5 млрд рублей. «Сейчас мы строим сети водоснабжения, газопровод среднего давления. Проектируется подстанция на 110/10 кВ. У нас готовы сети ливневых канализаций. Остается достроить канализационно-очистные и ливневые сооружения. Главное — построен четырехполосный Покровский проспект»,— подвел итоги Дмитрий Яковенко. Помимо этого, к 2023–2024 году может быть достроен и введен в эксплуатацию ЖК «Морошкино», который реализовывался еще в 2018 году, но не был сдан из-за банкротства «дочки» ГК «Норман».

«У нас сегодня активно готовится территория под производственно-промышленную застройку. Мы сегодня обсуждаем с предприятиями оборонно-промышленного комплекса их возможность работы здесь»,— добавил господин Яковенко.

На открытии дороги Дмитрий Яковенко презентовал новую идею — создание многофункционального Покровского центра, ключевым объектом которого станет «Национальная академия развития территорий». По представленному проекту в центре «Еврограда» будет построено четыре небоскреба на территории 3,5 га. Реализовать его компания планирует в течение двух-трех лет. Стоимость центра, по данным Дмитрия Яковенко, составит 20 млрд рублей. Девелопер рассчитывает на федеральной софинансирование, а также на поддержку губернатора области Александра Дрозденко. Кроме того, Дмитрий Яковенко выразил надежду, что строительство комплекса поддержит Фонд развития территорий РФ.

В центре, по словам Дмитрия Яковенко, будут готовиться специалисты по комплексному развитию территорий со всей страны. Как именно будет происходить подготовка, он не объяснил. Однако отметил, что для этих целей в состав комплекса войдет ведомственное жилье, гостиница, площади для обучения. По его словам, создание такого комплекса — это совместная идея Минфина и компании. «Мы вместе с президентом Российского союза строителей, коллегами из Минстроя, Минфина сейчас активно работаем, чтобы как можно быстрее этот проект запустить и ввести в эксплуатацию»,— подчеркнул господин Яковенко.

По мнению управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойкова, интерес других девелоперов к этой зоне будет возрастать по мере ее готовности. «Я думаю, локация будет интересна другим девелоперам по мере решения всех вопросов с коммуникациями и инфраструктурой. На данный момент долгие проекты неактивно рассматриваются участниками рынка. Сейчас больший интерес у игроков вызывают проекты либо уже подготовленные, либо близкие к завершению»,— отметил господин Бойков.

Надежда Ярмула