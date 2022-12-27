В Перми демонтировали 12 незаконных киосков по продаже фейерверков

Администрации районов Перми проводят работу по выявлению незаконно размещенных НТО, реализующих в преддверии Нового года пиротехнические изделия. Как сообщили в мэрии, по состоянию на 27 декабря на муниципальной территории было выявлено 28 таких объектов.

Владельцам незаконных киосков по продаже фейерверков предъявляются требование о добровольном демонтаже павильонов в соответствии с установленным порядком. Если они не убирают их самостоятельно, то администрация организует принудительный снос павильона с последующим предъявлением к владельцу требований возместить в бюджет расходы на демонтаж. Ранее в городе было принудительно демонтировано 12 самовольных НТО по продаже пиротехники, еще 16 объектов будут убраны до 29 декабря.