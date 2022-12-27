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Коммерсантъ FM
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«Сделать все за последнюю неделю декабря — наше национальное хобби»

Работодатели — об эффективности сотрудников перед Новым годом

В этом году россияне стали эффективнее работать в предновогодний период. Но после праздников активность может снизиться, рассказали “Ъ FM” руководители отечественных компаний. Традиционно перед 31 декабря производительность труда персонала падала как минимум на 50%. Это показывали опросы СМИ и некоторых исследователей, в частности, данные приводила платформа Peakon. Но в этом году продуктивность в последние недели перед Новым годом даже выше, чем обычно. Как выяснили в МТС, сотрудники стали оставаться на работе в среднем на 85 минут дольше.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ FM” обсудил с топ-менеджерами, почему тренд изменился:

Заместитель председателя правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Продуктивность всех сотрудников традиционно возрастает, причем кратно, именно к Новому году. Всем необходимо провести какие-то операции, закрыть вопросы. Последние 2-2,5 недели декабря — самая горячая пора. Расслабление же наступает 30 числа. Именно в пятницу настроение будет поздравительное. Обычно в первых числах января люди заняты больше технической работой, связанной с бухгалтерией, закрытием необходимых вопросов. Тогда бизнес-активность не слишком высокая, поэтому вход в новый рабочий год происходит достаточно плавно».

Генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков: «К концу года активность спадает. Мне кажется, все в это время уже подводят итоги — в общем, жизнь приостанавливается. Погода чуть хуже, как и настроение. Пробок чуть больше. Надо проводить какие-то собрания, сотрудников как-то поощрять, мотивировать, желательно организовывать корпоративы. Я понимаю, что вроде как не время, но все равно у людей должно быть настроение. Эффективность будет с начала года. Недельку все отходят, а после этого начинается более активная жизнь. День удлиняется, дело идет к весне, и энергии у людей гораздо больше».

Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Сегодня сотрудники точно задерживаются на работе, доделывают всевозможные дела, чтобы максимально освободить последние дни, отпроситься хотя бы с четверга. Сделать все за одну последнюю неделю декабря — это наше, по-моему, национальное хобби. Я вижу, что мы стали работать больше и более внимательно. Доля ответственности увеличилась, потому что нет права на ошибку. К тому же настроение хорошее — следующий год будет явно лучше, чем предыдущий. К нему нужно правильно подготовиться. Чтобы не терять январь, мы уже сейчас на 9-10 числа планируем встречу».

Те менеджеры, которые все-таки столкнулись с падением продуктивности подчиненных, говорят, что мотивировать их выговорами и жесткими дедлайнами в праздничный период невозможно. А вот положительные стимулы, в том числе денежные вознаграждения, могут поднять персоналу настроение и улучшить его КПД. По данным платформы HeadHunter, в этом году около 15% работодателей даже отказались от корпоративов, чтобы выплатить сотрудникам премии.

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Иван Хорушевский

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