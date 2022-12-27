В петербургской Почте России подвели итоги проекта по сдаче вторсырья

Почта России подвела промежуточные итоги проекта по сдаче вторсырья, который проходит в Санкт-Петербурге. В регионе за это время удалось собрать более 300 тонн картона и пластика.

Почта в начале 2022 года предложила своим сотрудникам сдавать на переработку отходы, накапливающиеся в процессе работы: картон, бумагу, стрейтч-пленку, пропиленовые мешки для писем, списанную оргтехнику. Вторсырье отвозят в логистический центр на Софийской улице, где его финально сортируют, взвешивают и упаковывают, а потом передают на переработку.

Вырученные деньги работники сами решают, как потратить. К примеру, некоторые отделения закупили себе бытовую технику, в других приобрели что-то из мебели. Почта планирует запустить проект и в других регионах – в первую очередь, в крупных городах, где у нее есть собственные логистические центры.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте