В Екатеринбурге на площади 300 квадратных метров загорелся торговый комплекс

На 17-м км Полевского тракта в Екатеринбурге, где расположен торговый комплекс «Колхозный двор», загорелся ангар с деревянной продукцией, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составила 300 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадры пожара на Полевском тракте в Екатеринбурге

Фото: МЧС Кадры пожара на Полевском тракте в Екатеринбурге

Фото: МЧС

В экстренные службы сообщение о возгорании поступило в 19:02 (местное время). Основные усилия пожарных сосредоточены на недопущении распространения огня на соседние строения. В тушении задействованы 46 человек личного состава и 13 единиц техники.

«Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб. Для мониторинга обстановки на месте пожара задействована беспилотная авиационная система»,— сообщили в МЧС.

ТК «Колхозный двор» занимает площадь свыше 24 га. В нем продают стройматериалы, продукты питания, товары для дачи, сада и огорода.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург