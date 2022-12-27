В Нижнем Новгороде выпадет до 10 см снега к 29 декабря

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 28-29 декабря. По прогнозам синоптиков, выпадет до 10 см снега, сообщили в мэрии. Дорожные службы приведены в готовность, они начнут посыпать дороги реагентами за два часа до предполагаемого снегопада – в среду днем.

Всего с начала зимы с улиц Нижнего Новгорода вывезли более 500 тыс. кубометров снега, это более 33 тыс. самосвалов. Высота снега в нагорной части города составляет 43 см, в заречной – 30 см, по данным Верхне-Волжского управление по гидрометеорологии и мониторингу.

Анастасия Еремина