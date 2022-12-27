Горизбирком Петербурга заменил члена ТИК и иноагента Кочеткова на Алексея Соколова

Новым членом территориальной избирательной комиссии №29 с правом решающего голоса избрали Алексея Соколов. Он занял место Игоря Кочеткова (признан иноагентом), которого ранее лишили полномочий в связи с новым статусом иностранного агента по решению заседания Санкт-Петербургского избиркома.

Назначить господина Соколова на пост члена ТИК предложило региональное отделение партии «Яблоко». Игорь Кочетков (признан иноагентом), который также представлял фракцию «Яблоко», лишился своих полномочий в начале декабря, после вступления в силу закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, внесенные в список иноагентов граждане теперь не могут быть членами избирательных комиссий, а также работать на государственной или муниципальной службе и выступать организаторами публичных мероприятий. Господина Кочеткова, сооснователя «Российской ЛГБТ-сети» (внесена в реестр иноагентов 8 ноября 2021 года) и правозащитника, зачислили в ряды «иноагентов» 12 ноября 2021 года. Спустя месяц, в конце декабря он сообщил, что уехал из России.

Вместе с господином Кочетковым (признан иноагентом) под новые правила попал Дмитрий Дубровский (признан иноагентом), член участковой комиссии №20 от партии «Справедливая Россия». Господина Дубровского (признан иноагентом), историка и бывшего преподавателя НИУ ВШЭ, признали иностранным агентом в апреле этого года. Он уехал из страны после начала СВО на территории Украины. На место господина Дубровского по предложению «Справедливой России» 16 декабря был назначен Алексей Ермолаев.

Надежда Ярмула

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