По факту гибели женщины при пожаре в частном доме в Краснодаре возбудили уголовное дело

В Краснодаре по факту гибели 62-летней женщины при пожаре в частном доме в СНТ «Весна» возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 27 декабря в 06:26, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 60 кв. м. Спасатели обнаружили тело пострадавшей при тушении пожара.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебные медицинская и пожарно-техническая экспертизы»,— сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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