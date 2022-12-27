В Нижегородской области расследуют незаконную рубку леса на 20 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной рубке и сбыте леса (ч. 3 ст. 260 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По фабуле дела в мае-октябре 2020 года предприниматель арендовал две делянки в Тонкинском лесничестве и превысил разрешенные объемы вырубки. Предположительно незаконно было спилено более 3,5 тыс. живых деревьев, объем незаконной вырубки оценивается в 1,7 тыс. куб. м. Ущерб от действий подозреваемого превысил 20 млн руб.

Предприниматель отпущен под подписку о невыезде. Для возмещения ущерба наложен арест на имущество бизнесмена на сумму 23 млн руб.

Владимир Зубарев