Краснодарский край вошел в число регионов — лидеров реализации молочной продукции

Кубань вошла в число регионов, достигнувших максимальных объемов реализации молочной продукции в стране. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ.

Краснодарский край стал третьим после Татарстана и Удмуртии по максимальному объему реализации от 1,5 тыс. тонн. В число лучших также вошли Воронежская, Кировская, Свердловская, Новосибирская, Белгородская, Ленинградская и Московская области.

В среднем, по данным ведомства на 19 декабря 2022 года, среднесуточный объем реализации продукции сельхозорганизациями России составляет 51,7 тыс. тонн. Этот показатель превысил данные за аналогичный период прошлого года на 7,4%. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 20,07 кг, что на 1,27 кг больше, чем годом ранее.

Дмитрий Нестеренко

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